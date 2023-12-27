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Почему в электромобилях настолько высокое напряжение

0:43
Авто

Производители электромобилей активно переходят на батареи с высоким напряжением, достигая 800 вольт вместо традиционных 400 вольт.

Почему в электромобилях настолько высокое напряжение
Фото: Openverse by nitot is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Этот шаг мотивирован стремлением ускорить процесс зарядки и устранить проблемы, связанные с долгим ожиданием.

Высокое напряжение позволяет повысить мощность зарядных станций, улучшая эффективность зарядки. Однако этот переход также влечет за собой технические сложности, такие как усиление изоляции и систем защиты.

Дискуссии среди специалистов продолжаются, и отрасль проходит через этапы проб и ошибок, чтобы окончательно решить, стоит ли вложиться в более высоковольтные батареи.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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