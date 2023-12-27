С 2019 года в Европе и США электромобили обязаны издавать звук для безопасности пешеходов.
Несмотря на введение этих требований, ряд исследований показывает, что электрокары, особенно на низкой скорости, остаются почти невидимыми для пешеходов и велосипедистов.
Согласно данным исследований, риск столкновения с пешеходом для электромобилей выше на 40%, чем у бензиновых автомобилей.
Для решения проблемы с 2019 года в ЕС введены правила обязательного использования системы звукового оповещения (AVAS), которая издает звуковые сигналы при движении на низкой скорости.
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