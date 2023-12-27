В России существует строгий технический стандарт, определяющий условия, при которых автомобильный двигатель должен нормально запускаться.
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Этот стандарт описан в ГОСТ Р 54120-2010, который устанавливает пусковые качества двигателей и включает в себя таблицу, определяющую минимальные температуры воздуха для успешного запуска.
Для бензиновых автомобилей:
В базовом оснащении предел составляет минус 20 °C,
С применением устройств облегчения пуска — минус 30 °C,
После предпускового подогрева двигателя — от минус 45°C до 60 °C.
Термин "устройства облегчения пуска" включает в себя системы, например, свечи накаливания и электрофакельные устройства (ЭФУ). Предпусковые подогреватели, также известные как "вебасто", также входят в эту категорию.
Для дизельных автомобилей:
Для двигателей без турбонаддува минимальная температура холодного пуска составляет минус 12 °C,
С турбонаддувом — минус 10 °C,
С применением устройств облегчения пуска — от минус 20 °C до 30 °C, в зависимости от типа дизеля.
Предпусковой подогреватель повышает этот порог до 45-60 °C, как и у бензиновых машин.
Важно отметить, что ГОСТ Р 54120-2010 имеет рекомендательный характер, и производители автомобилей соблюдают его на добровольной основе. На практике многие автопроизводители включают дополнительные запасы морозостойкости, превышая установленные стандарты, чтобы обеспечить более надежный запуск двигателя в холодные периоды.
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