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Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель

1:49
Авто

В России существует строгий технический стандарт, определяющий условия, при которых автомобильный двигатель должен нормально запускаться.

Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот стандарт описан в ГОСТ Р 54120-2010, который устанавливает пусковые качества двигателей и включает в себя таблицу, определяющую минимальные температуры воздуха для успешного запуска.

Для бензиновых автомобилей:

  • В базовом оснащении предел составляет минус 20 °C,
  • С применением устройств облегчения пуска — минус 30 °C,
  • После предпускового подогрева двигателя — от минус 45°C до 60 °C.
  • Термин "устройства облегчения пуска" включает в себя системы, например, свечи накаливания и электрофакельные устройства (ЭФУ). Предпусковые подогреватели, также известные как "вебасто", также входят в эту категорию.

Для дизельных автомобилей:

  • Для двигателей без турбонаддува минимальная температура холодного пуска составляет минус 12 °C,
  • С турбонаддувом — минус 10 °C,
  • С применением устройств облегчения пуска — от минус 20 °C до 30 °C, в зависимости от типа дизеля.
  • Предпусковой подогреватель повышает этот порог до 45-60 °C, как и у бензиновых машин.

Важно отметить, что ГОСТ Р 54120-2010 имеет рекомендательный характер, и производители автомобилей соблюдают его на добровольной основе. На практике многие автопроизводители включают дополнительные запасы морозостойкости, превышая установленные стандарты, чтобы обеспечить более надежный запуск двигателя в холодные периоды.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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