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От чего зависит скорость зарядки электромобиля: 5 факторов, о которых вы даже не догадывались

2:18
Авто

Время зарядки электромобиля может варьироваться от 30 минут до полудня, и многие факторы влияют на этот процесс. Не только мощность зарядной станции и емкость батареи играют ключевую роль, но и ряд других факторов, включая погодные условия. Давайте рассмотрим пять факторов, которые могут повлиять на скорость зарядки вашего электромобиля, о которых вы, возможно, даже не задумывались.

От чего зависит скорость зарядки электромобиля: 5 факторов, о которых вы даже не догадывались
Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

1. Емкость батареи

С ростом емкости батарей у современных электромобилей увеличивается их дальность пробега. Однако это также означает, что время зарядки увеличивается. Меньшие батареи заряжаются быстрее, поэтому время ожидания на станции сокращается.

2. Состояние батареи перед зарядкой

Зарядка разряженной батареи займет больше времени по сравнению с частично заряженной. Наивысшая скорость зарядки достигается при уровне заряда от 20% до 80%, именно в этом диапазоне время зарядки будет наименьшим.

3. Максимальная скорость зарядки автомобиля

Скорость зарядки ограничена максимальной способностью батареи принимать энергию. Высокий поток энергии приводит к нагреву батареи, и при достижении определенной температуры система управления может ограничить силу тока. Даже на станции с высокой скоростью зарядки это может сделать процесс медленнее.

4. Мощность зарядной станции

Максимальная скорость зарядки также зависит от мощности зарядной станции. Стандартные домашние станции могут быть значительно менее мощными по сравнению с быстрыми зарядными станциями мощностью 50, 150 кВт и более. Важно учитывать этот параметр при выборе места для зарядки.

5. Погода

Низкие температуры могут замедлить процесс зарядки, поскольку как батарея, так и зарядная станция работают менее эффективно при холоде. Эта разница особенно заметна при зарядке от быстрых станций.

Учитывая эти факторы, владельцам электромобилей следует быть внимательными к условиям зарядки и выбирать оптимальные стратегии для минимизации времени ожидания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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