Что произойдет, если молния ударит в автомобиль

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Молния, безусловно, является явлением крайне опасным, и каждый год она уносит жизни тысяч людей по всему миру. Тем не менее, нахождение внутри автомобиля во время грозы представляет собой относительно безопасное место. Давайте рассмотрим, каковы шансы получить смертельный разряд электричества, находясь в автомобиле во время грозы.

Фото: openverse by aaronbrethorst is licensed under CC BY 2.0

Молния — это электрический разряд в атмосфере, и его сила тока на Земле может достигать 500 000 ампер, а напряжение — от нескольких десятков миллионов до миллиарда вольт. Опасность заключается в том, что молния идет по каналу наименьшего сопротивления, что, как правило, соответствует кратчайшему пути от грозового облака до земли. Открытые пространства становятся опасными местами для поражения молнией.

Однако, если гроза внезапно начала разразиться во время вашего путешествия на автомобиле, металлический кузов может сыграть роль молниеотвода. В этом случае автомобиль действует как клетка Фарадея, принимая на себя удар и направляя электрический разряд по колесам в землю. Эффективность этого процесса обусловлена тем, что шины, особенно мокрые, являются хорошим проводником.

Важно помнить, что сухая резина не будет преградой для мощного электрического разряда. В результате молнии автомобиль может получить значительные повреждения, включая кузов, навесные детали и бортовую электронику. Нельзя покидать автомобиль в грозу и касаться металлических деталей кузова, так как молния может пройти через человека в землю. Важно оставаться внутри автомобиля и избегать физического контакта с его металлическими частями.