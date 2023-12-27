Некоторых водителей систематически останавливают представители ДПС. Сотрудник ГИБДД поделился в беседе с порталом njcar. ru рекомендациями по тому, как избежать привлечения внимания полиции.
Прежде всего, инспекторы ГИБДД обращают внимание на транспортные средства с заметными признаками тюнинга. К ним относятся
Также на фокус попадают старые "Жигули" с пониженной подвеской или в плохом техническом состоянии.
Кроме того, перевозка детей в автомобиле может послужить поводом для проверки детских кресел. Как и то, что водитель или пассажир не пристегнуты ремнями безопасности.
Также вызывают подозрения транспортные средства, двигающиеся значительно медленнее или быстрее, чем остальной поток. Водители, неспособные уверенно удерживать свою полосу движения, или, наоборот, проезжающие равнодушно через ямы и неровности, часто привлекают внимание правоохранительных органов для проверки документов.
Для того чтобы избежать лишних проверок, в ГИБДД рекомендуют отказаться от яркого тюнинга, соблюдать правила дорожного движения и регулярно мойте автомобиль. Это лучший способ предотвратить возможные встречи с представителями правоохранительных органов.
Теперь в её аккаунте Instagram* на посте с датой начала спецоперации стоит вновь публикация с антивоенным лозунгом.