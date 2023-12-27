В ГИБДД раскрыли, что сделать, чтобы ваш автомобиль не останавливали инспекторы ДПС

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Некоторых водителей систематически останавливают представители ДПС. Сотрудник ГИБДД поделился в беседе с порталом njcar. ru рекомендациями по тому, как избежать привлечения внимания полиции.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Прежде всего, инспекторы ГИБДД обращают внимание на транспортные средства с заметными признаками тюнинга. К ним относятся

"глухая" тонировка,

самодельные аэродинамические обвесы,

массивные глушители с выразительным звуком

и другие подобные изменения.

Также на фокус попадают старые "Жигули" с пониженной подвеской или в плохом техническом состоянии.

Кроме того, перевозка детей в автомобиле может послужить поводом для проверки детских кресел. Как и то, что водитель или пассажир не пристегнуты ремнями безопасности.

Также вызывают подозрения транспортные средства, двигающиеся значительно медленнее или быстрее, чем остальной поток. Водители, неспособные уверенно удерживать свою полосу движения, или, наоборот, проезжающие равнодушно через ямы и неровности, часто привлекают внимание правоохранительных органов для проверки документов.

Для того чтобы избежать лишних проверок, в ГИБДД рекомендуют отказаться от яркого тюнинга, соблюдать правила дорожного движения и регулярно мойте автомобиль. Это лучший способ предотвратить возможные встречи с представителями правоохранительных органов.