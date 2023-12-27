Названы пять вещей, которые нельзя оставлять в машине в мороз

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Когда температура на улице снижается, автомобиль быстро остывает. Если вы используете свой автомобиль в качестве временного хранилища или места для хранения вещей, важно помнить об этом в зимний период.

Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Электронные устройства. Будь то смартфоны, ноутбуки, планшеты или подобные устройства, все они имеют общую черту: они состоят из печатных плат и специальных металлов. Они чрезвычайно чувствительны к низким температурам. Литий-ионные батареи, в частности, подвергаются риску глубокого разряда. Длительное воздействие низких температур может негативно сказаться на сроке службы аккумуляторов.

Будь то смартфоны, ноутбуки, планшеты или подобные устройства, все они имеют общую черту: они состоят из печатных плат и специальных металлов. Они чрезвычайно чувствительны к низким температурам. Литий-ионные батареи, в частности, подвергаются риску глубокого разряда. Длительное воздействие низких температур может негативно сказаться на сроке службы аккумуляторов. Напитки. Не следует оставлять стеклянные бутылки или банки в машине на ночь. При низких температурах содержимое может замерзнуть и расшириться. Объем воды при замерзании увеличится примерно на 9%, что может привести к трескам или даже разрыву сосуда.

Не следует оставлять стеклянные бутылки или банки в машине на ночь. При низких температурах содержимое может замерзнуть и расшириться. Объем воды при замерзании увеличится примерно на 9%, что может привести к трескам или даже разрыву сосуда. Консервы. Поскольку большинство консервированных продуктов имеют жидкую консистенцию, заморозка может вызвать расширение банок, что, как уже упоминалось, может привести к трещинам или даже взрыву.

Поскольку большинство консервированных продуктов имеют жидкую консистенцию, заморозка может вызвать расширение банок, что, как уже упоминалось, может привести к трещинам или даже взрыву. Лекарства. Хотя иногда полезно иметь аптечку в машине, но лучше не оставлять в ней лекарства, предназначенные для приема ночью. Многие препараты теряют свою эффективность при низких температурах.

Хотя иногда полезно иметь аптечку в машине, но лучше не оставлять в ней лекарства, предназначенные для приема ночью. Многие препараты теряют свою эффективность при низких температурах. Предметы из дерева. Изделия из натуральных материалов, такие как мебель или деревянные игрушки, чрезвычайно чувствительны к холоду. Низкие температуры могут вызвать появление мелких трещин в древесине, особенно это актуально для музыкальных инструментов, таких как гитара.