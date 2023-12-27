Названы пять вещей, которые нельзя оставлять в машине в мороз

Когда температура на улице снижается, автомобиль быстро остывает. Если вы используете свой автомобиль в качестве временного хранилища или места для хранения вещей, важно помнить об этом в зимний период.
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Электронные устройства. Будь то смартфоны, ноутбуки, планшеты или подобные устройства, все они имеют общую черту: они состоят из печатных плат и специальных металлов. Они чрезвычайно чувствительны к низким температурам. Литий-ионные батареи, в частности, подвергаются риску глубокого разряда. Длительное воздействие низких температур может негативно сказаться на сроке службы аккумуляторов.
Напитки. Не следует оставлять стеклянные бутылки или банки в машине на ночь. При низких температурах содержимое может замерзнуть и расшириться. Объем воды при замерзании увеличится примерно на 9%, что может привести к трескам или даже разрыву сосуда.
Консервы. Поскольку большинство консервированных продуктов имеют жидкую консистенцию, заморозка может вызвать расширение банок, что, как уже упоминалось, может привести к трещинам или даже взрыву.
Лекарства. Хотя иногда полезно иметь аптечку в машине, но лучше не оставлять в ней лекарства, предназначенные для приема ночью. Многие препараты теряют свою эффективность при низких температурах.
Предметы из дерева. Изделия из натуральных материалов, такие как мебель или деревянные игрушки, чрезвычайно чувствительны к холоду. Низкие температуры могут вызвать появление мелких трещин в древесине, особенно это актуально для музыкальных инструментов, таких как гитара.
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