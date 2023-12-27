В ГИБДД рассказали, сколько можно проехать на спущенном колесе

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Прокол колеса — неприятный инцидент, с которым, вероятно, сталкивался каждый водитель. Однако не всегда удается оперативно заменить колесо. На портале njcar. ru обсудили с представителем ГИБДД, какое расстояние можно преодолеть на автомобиле с проколотым колесом.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Стандартные автомобильные шины не предназначены для движения в спущенном состоянии. При небольших повреждениях лучше произвести ремонт на месте. Обычно после прокола воздух не выходит мгновенно, и иногда достаточно подкачать шину, чтобы иметь возможность доехать до шиномонтажа в течение полчаса.

Если отверстие в шине не позволяет совершить длительное путешествие, временной заплаткой может послужить саморез. Такой временный ремонт позволяет поддерживать давление в пределах 1,7-2,1 атмосферы в течение часа.

Иногда неопытные водители, замечая снижение давления в шине, пренебрегают заменой запасного колеса, продолжая движение в поисках шиномонтажа и приезжая туда уже на полностью спущенной шине. Важно понимать, что даже короткое расстояние, пройденное на спущенной шине, может привести к износу внутренней поверхности шины, повреждению корда и деформации. В будущем использование такой покрышки станет невозможным.

Движение на спущенных колесах допустимо только в крайних случаях, когда шина сильно повреждена и не поддается ремонту, а запасное колесо уже установлено на другом месте. При этом существует риск повреждения диска, поэтому дистанция такого перемещения не должна превышать 2-3 километра.

В ГИБДД подчеркивают, что с точки зрения закона такое движение допустимо. Согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, при возникновении неисправностей, из-за которых эксплуатация транспортного средства запрещена, водитель обязан устранить их. Если это невозможно, он может двигаться к месту стоянки или ремонта, соблюдая все необходимые меры предосторожности.