В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед

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Эксплуатация автомобиля в зимнее время года становится более сложной из-за появления гололеда и снежных заносов. В таких условиях управление автомобилем требует определенных навыков и использования специфических методов торможения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Представитель ГИБДД подчеркнул важность адаптации методов торможения в зависимости от конкретной ситуации и погодных условий, особенно при движении по льду и в период снегопада.

На заснеженной дороге протектор шин эффективно взаимодействует с покрытием, обеспечивая надежный контакт. Важно отметить различия между трассой, покрытой снегом, и дорогой, покрытой льдом.

Во время торможения на снегу создается дополнительное сопротивление качению, поскольку снег накапливается перед колесами, увеличивая площадь контакта с дорогой. Это приводит к постепенному замедлению автомобиля на снежном покрытии и позволяет водителю активно использовать педаль тормоза, вплоть до срабатывания системы ABS.

Необходимо помнить, что под слоем снега иногда скрывается лед, изменяя характер торможения. В таких случаях снег, заполняя протектор, может мешать эффективному торможению, что делает резкое нажатие на педаль тормоза причиной моментального вмешательства системы ABS и увеличения тормозного пути.

Представитель ГИБДД рекомендует увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля при движении по ледяной дороге.

В случае необходимости торможения следует быть особенно осторожным, приближаясь к грани срабатывания системы ABS, и внимательно контролировать снижение скорости автомобиля.