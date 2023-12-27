Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях

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В последнее время практически все автопроизводители перешли на выпуск моторов с ограниченным сроком службы, которые надежно функционируют лишь в течение заводской гарантии. Тем не менее несколько двигателей все еще отличаются внушительным ресурсом.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

На портале njcar.ru был опубликован рейтинг из 7 самых надежных двигателей в современных автомобилях. Интересно, что это простые по конструкции агрегаты с средним объемом и, в большинстве случаев, без турбонаддува. Несмотря на их возможное восприятие как устаревших, именно они обладают выдающейся долговечностью.

Первыми в списке идут моторы Renault семейства К. Например, двигатель K7M считается одним из самых надежных и неприхотливых, обладающих значительным ресурсом. Он использовался в базовых комплектациях автомобилей Renault Logan и Sandero. Этот мотор имеет небольшой объем в 1,6 литра, восьмиклапанную конструкцию и умеренную мощность 82-87 л.с., что обеспечивает ему ресурс до 400 000 км, иногда даже больше.

Toyota 2AR-EE объемом 2,5 литра, устанавливаемый на RAV4 и Camry, также может похвастаться впечатляющим ресурсом. Этот двигатель оснащен алюминиевым блоком цилиндров и чугунными гильзами, а его срок службы также превышает 400 000 км.

Mitsubishi 4B11 объемом 2,0 литра способен преодолеть отметку в 400 тысяч км и устанавливается на модели Outlander и ASX.

Другим долговечным мотором от Toyota является 8-цилиндровый дизель объемом 4,5 литра, обозначаемый как 1VD-FTV и устанавливаемый на внедорожники. Мощность этого двигателя варьируется от 202 до 286 л.с.

Honda R20A - это современный 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выпускаемый японским концерном с 2006 года и устанавливаемый на автомобили Civic, Accord, а также кроссовер CR-V. Его ресурс часто превышает 300 000 км.

Корейские моторы G4FC от Kia Rio и Hyundai Solaris с объемами 1,4 и 1,6 литра выдерживают 300 000 км без капитального ремонта.

Список завершает мотор J20A от Suzuki, ресурс которого достигает примерно 300 тысяч километров.