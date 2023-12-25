Инспектор ГИБДД рассказал о способах проверки системы ABS

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С 1 декабря 2023 года все выпущенные в России автомобили обязаны быть оснащены антиблокировочной системой тормозов (АБС). Несмотря на некоторое сомнение со стороны некоторых водителей по поводу этого устройства, эксперты автомобильной отрасли настаивают на неотложной необходимости внедрения системы АБС.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно новым нормативам, начиная с 1 сентября 2023 года, водители не имеют права использовать транспортные средства с неисправной антиблокировочной системой. Инспектор ГИБДД имеет право направить автомобиль на штрафстоянку, если индикатор неисправности АБС горит. В представительстве Госавтоинспекции было объяснено, что АБС представляет собой неотъемлемую часть тормозной системы. Сигнальный световой индикатор на панели управления, предупреждающий о состоянии АБС, считается критическим элементом для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации автомобиля.

В современных системах АБС электронный блок получает информацию от датчиков вращения колес и регулирует гидравлические клапаны тормозной системы. При наличии четырехканальной системы каждое колесо оснащено индивидуальным клапаном. При получении сигнала о замедлении или полной остановке колеса давление в тормозной системе немедленно снижается, а в случае резкого вращения колеса давление вновь повышается. Этот процесс повторяется до 20 раз в секунду, поддерживая баланс между предотвращением блокировки колес и их свободным вращением. Это создает ощущение вибрации в педали тормоза, что позволяет водителю управлять автомобилем без опасности потери контроля при торможении и одновременном повороте.

Такая технология позволяет безопасно тормозить и выполнять маневры на дороге, особенно на разнообразных покрытиях. Автомобили, оборудованные системой АБС, маркируются на приборной панели специальным желтым значком, который загорается при запуске двигателя и гаснет после него.

Если данный значок не гаснет, мигает или загорается снова, это свидетельствует о неисправности системы. Для диагностики датчика АБС владельцу автомобиля следует обратить внимание на подключение к диагностическому разъему или воспользоваться мультиметром. Тем не менее, эксперты настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к квалифицированным специалистам автосервиса.