Эксперт Пономарев объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов накануне зимы

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Своевременное выявление дефектов в ходе диагностики автомобиля поможет избежать высоких затрат на ремонт, как отметил технический тренер одной из франшизных сетей автосервисов Сергей Пономарев в интервью "Российской газете".

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он напомнил, что в зимнее время автомобильные детали подвергаются повышенным нагрузкам из-за резких перепадов температуры. Кроме того, реагенты, используемые для обработки дорог зимой, оказывают негативное воздействие на детали подвески и трансмиссии. Поэтому регулярная диагностика автомобиля становится необходимостью.

"Важно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. У каждого масла свой индекс вязкости, такой как 0W30 или 10W50. Первая цифра указывает на вязкость при низкой температуре. Чем меньше цифра, тем легче масло сохраняет свою текучесть при морозе, что облегчает запуск двигателя. В холодных регионах рекомендуется выбирать масло с индексом 0, в то время как для жителей Краснодара подходит масло с индексом 20W", — пояснил эксперт.

Перед наступлением зимы необходимо заменить сайлентблоки в подвеске, особенно если на них появились трещины и надрывы. Также следует заменить изношенные пыльники ШРУСов и тормозные шланги, которые при низких температурах могут полностью порваться, даже если на них есть мелкие трещины.

Зимой они подвергаются дополнительным нагрузкам, что может привести к их деформации, трещинам и разрывам.

Важно регулярно проверять состояние тормозной системы и проводить своевременный ремонт, подчеркивает Пономарев. Также следует проверить состояние аккумулятора, поскольку его нагрузка в зимний период увеличивается, а емкость снижается при низких температурах.

Кроме того, энергия расходуется на обогрев стекол, сидений и освещение из-за короткого светового дня.

Желательно подзарядить аккумулятор специальным устройством, а в случае необходимости провести обслуживание в профессиональном сервисе, подытожил Пономарев.