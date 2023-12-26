Автоэксперт Баканов рассказал, как правильно ездить в снегопад

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

В условиях непростой погоды перед отправлением в поездку на автомобиле обязательно стоит проверить давление в шинах и удостовериться в чистоте всех осветительных устройств, таких как фары и поворотники. Эти рекомендации были представлены автоэкспертом Петром Бакановым.

Фото: Даниил Полоников Правда ру

Обсуждая передвижения в снегопад на автомобиле, он заявил о необходимости всегда иметь буксировочный трос в машине. Он отметил, что следует предпочесть не только обычный трос, привычный водителям, но и динамическую стропу, специально созданную для рывковых нагрузок.

В случае съезда с трассы, она обеспечивает эффективное извлечение автомобиля, чего не может гарантировать обычный трос.

Баканов также посоветовал иметь бустер для запуска мотора при разряде аккумулятора. Он подчеркнул важность наличия лопаты в автомобиле и предложил в комплекте с ней держать небольшой пакет с песком, который может помочь выбраться в случае отсутствия сцепления и пробуксовки.

Зимой автомобиль более чувствителен к управлению, особенно при задержке реакции водителя. Важно поддерживать правильную посадку и удерживать руль обеими руками.

Баканов сравнил вождение зимой с ласканием кошки, подчеркнув, что все движения должны быть мягкими.

Основное правило для безопасного вождения в снегопад — это плавные маневры и повороты руля, а также осторожное нажатие на педали газа и тормоза. Резкие ускорения или торможения могут привести к потере сцепления шин с дорогой, особенно если она покрыта льдом.

Появление предупреждения от системы контроля устойчивости на приборной панели указывает на пробуксовку ведущих колес. В таком случае следует постепенно снизить нажатие на педаль газа, чтобы восстановить сцепление шин с дорогой.

Важно помнить, что автомобили с полным приводом не исключены из риска, их способность к маневрированию и остановке на заледеневших дорогах не улучшается.

Необходимо быть внимательными к выбору сухой колеи, учитывая возможность скрытого льда под слоем снега.