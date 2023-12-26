В зимний набор водителя стоит включить лопату, фонарик и телогрейку

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Эксперты журнала "За рулем" Алексей Ревин и Михаил Колодочкин, составили обширный список необходимых вещей для вашего автомобиля зимой.

Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Если кажется, что вы уже учли все, взгляньте на всего лишь три предмета из этого перечня и спросите себя: готовы ли вы к зиме?

Лопата . Последствия ночного снегопада хорошо известны, а проезжающая мимо уборочная техника может сформировать "защитный" бруствер вокруг вашего автомобиля.

. Последствия ночного снегопада хорошо известны, а проезжающая мимо уборочная техника может сформировать "защитный" бруствер вокруг вашего автомобиля. Фонарик . Не торопитесь полагаться на встроенный свет в смартфоне – в ранних зимних сумерках вы можете именно его искать.

. Не торопитесь полагаться на встроенный свет в смартфоне – в ранних зимних сумерках вы можете именно его искать. Телогрейка. Или другая вещь, достаточно теплая для обогрева в случае поломки далеко от цивилизации.