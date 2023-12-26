Эксперты рекомендуют следовать 5 советам при покупке авто нового для РФ бренда

На российском автомобильном рынке каждый месяц появляются новые марки, и для неопытного потребителя становится сложно сориентироваться в таком разнообразии предложений.

Фото: "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперты из СберАвто рассказали "Российской газете", как правильно оценить соотношение цены и качества выбранного автомобиля, а также какие трудности могут возникнуть в процессе использования машины от неизвестного в России бренда.

Первым шагом является изучение информации о производителе, а также ознакомление с модельным рядом, включая все технические характеристики новинки. Затем необходимо определиться с типом кузова, размерами и трансмиссией. Вторым этапом является изучение обзоров и результатов тест-драйвов на специализированных ресурсах, журналах, а также в автомобильных программах по радио и ТВ.

Журналисты проводят тесты для российских покупателей, предоставляя четкую картину реальных характеристик новых брендов. Также полезно ознакомиться с рейтингами, составленными на основе оценок экспертов автоиндустрии.

Одним из ключевых критериев оценки автомобиля является безопасность, что становится третьим способом определения подходящего варианта. Критерии безопасности оцениваются европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP.

На официальном сайте производителя можно найти результаты краш-тестов и оценки безопасности для конкретной модели. Надежный способ получить информацию — прочитать отзывы владельцев на автомобильных форумах, в чатах и социальных сетях. Официальные дилеры предоставляют возможность провести тест-драйв и ответить на вопросы о гарантийном сроке и ограничениях по деталям.

Важно узнать на форумах, на какие детали гарантия распространяется ограниченно, чтобы быть в курсе, какие элементы чаще всего подвержены поломкам. Сегодня многие бренды предлагают гарантию до 200 000 км и семь лет на двигатель и КПП.