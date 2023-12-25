Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр поделился методами противодействия статическому электричеству в автомобилях, отметив, что кузов можно заземлить или обработать сиденья.
Он напомнил, что ранее водители часто прибегали к первому методу, закрепляя своеобразные резиновые "громоотводы" к бамперу автомобиля.
В отношении обивки сидений Хайцеэр отметил, что статическое электричество чаще накапливается на тканевых обивках, в отличие от кожаных сидений, которые этой проблемы не испытывают. Он предложил обработать поверхность тканевых сидений аэрозолем-антистатиком, подчеркнув, что существуют специальные средства для автомобилей, отличающиеся от тех, что применяются для одежды.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.