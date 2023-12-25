Автоэксперт Зиновьев рассказал, почему нельзя покупать автомобиль на "вторичке"

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Автомобили в ценовом диапазоне от 400 до 500 тысяч рублей становятся все более востребованными на рынке. В числе таких предложений лидирует Ford Focus II, производство которого приходится на период с 2005 по 2008 год. Многократные смены владельцев, пробег в пределах 200-300 тысяч километров — характерные особенности этой модели. Однако, несмотря на популярность, в этом возрасте Focus не является оптимальным выбором ни по характеристикам, ни по надежности. Также в этот список попадает Renault Logan.

Фото: Фото: lada.ru

По мнению эксперта из журнала "За рулем" Сергея Зиновьева, эти автомобили не уступают в надежности массовым японским и некоторым корейским маркам того же временного периода. Среди них выделяются Volkswagen, Skoda и Seat, проявляющие высокую стойкость как к коррозии, так и к износу основных узлов. Однако, стоит отметить, что автомобили с турбомоторами TSI и роботами DSG не всегда выдерживают эксплуатацию более 200 тысяч километров.

Также стоит обратить внимание на премиальные автомобили японских и немецких брендов. Однако автомобили Audi и Lexus возрастом 20-25 лет становятся все более дорогостоящими в обслуживании, и запасные части для них могут быть труднодоступными. Заказ и ожидание прокладок или фильтров становятся неизбежными, и их наличие на складах далеко не всегда гарантировано.

В случае отсутствия оригинальных комплектующих, владельцам приходится прибегать к нестандартным методам ремонта, например, использовать детали от других автомобилей. Однако это не всегда является выходом, так как внедрение непрофильных элементов может привести к увеличению вероятности поломок.