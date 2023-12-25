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Эксперт Балабас назвал машины, которые больше всего подвержены воздействию дорожных реагентов

2:15
Авто

Реагенты, применяемые на дорогах для борьбы с гололедицей, могут оказывать негативное воздействие на отдельные компоненты автомобилей, особенно в случае старых транспортных средств. Однако, как утверждает эксперт по автомобилям Евгений Балабас, это в основном относится к старым машинам.

Эксперт Балабас назвал машины, которые больше всего подвержены воздействию дорожных реагентов
Фото: Openverse by buhtterfly is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Кроме того, он советует проводить обновление антикоррозийного покрытия летом, а не осенью. Согласно обзору Общественной службы новостей, мнение Балабаса основано на том, что новые автомобили до пяти лет не подвержены воздействию дорожных реагентов и солей благодаря заводской обработке.

С приходом холодов дорожные службы применяют соли и реагенты для предотвращения обледенения дорог. Однако опасения владельцев автомобилей относительно разрушительного воздействия реагентов на металлические детали кузова, вызывая коррозию, считаются необоснованными. Эксперт отмечает, что современные автомобили защищены заводскими средствами, такими как мастики, покрывающие днище и уязвимые элементы, и не подвергаются повреждению от дорожных солей и реагентов за пять лет эксплуатации.

Однако с течением времени заводские покрытия подвергаются естественному износу из-за эксплуатации автомобиля. Эксперт подчеркивает, что микротрещины могут появиться на штатной мастике, через которые влага и реагенты могут проникнуть, вызывая коррозию. Для тех, кто практикует смену автомобиля каждые пять лет, этот вопрос не стоит так остро. Однако, в условиях увеличенной стоимости и долговечности современных автомобилей, рекомендуется периодически обрабатывать нештатные антикоррозийные покрытия и заменять мягкие подкрылки на более прочные из пластика.

Эксперт отмечает, что владельцам подержанных автомобилей следует обновлять антикоррозионное покрытие, чтобы сохранить целостность кузова и увеличить остаточную стоимость автомобиля. При этом качественное антикоррозийное покрытие придает автомобилю ухоженный вид, что может быть важным фактором при продаже подержанного автомобиля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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