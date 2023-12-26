Автоматический запуск мотора предоставляет водителю возможность сэкономить время. Когда он садится в предварительно прогретый автомобиль и начинает движение, это облегчает процесс. Однако следует учитывать определенные аспекты при использовании этой функции.
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Водителям рекомендуется внимательно взвесить плюсы и минусы автоматического дистанционного запуска. Несмотря на его удобство, существует пять причин, по которым можно отказаться от этой опции.
Потенциальный риск масляного голодания: Прогрев двигателя на пустом ходу может повысить вероятность масляного голодания, что, в свою очередь, может сказаться на сроке службы двигателя.
Разряд аккумулятора: Каждый запуск двигателя ведет к потере заряда аккумулятора, а его прогрев не полностью восстанавливает заряд батареи. Холодная батарея слабо заряжается и едва прогревается под капотом.
Накопление нагара: Прогрев на высоких оборотах и последующий переход на пустой ход могут привести к образованию нагара, ускоряя износ двигателя.
Износ коробки передач: Несмотря на прогретый двигатель, автоматическая коробка передач остается холодной, что при динамичных стартах может вызвать ее ускоренный износ.
Штрафы и жалобы (возможные): Продолжительный прогрев автомобиля более 5 минут может вызвать жалобы соседей, что может привести к обращению в полицию и, соответственно, к наложению штрафа. За такое нарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей (согласно статье 12.28 КоАП РФ).
Оптимальным решением является использование автозапуска непосредственно перед началом движения, чтобы избежать большинства перечисленных проблем.
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