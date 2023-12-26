Пять причин, почему стоит отказаться от дистанционного запуска двигателя

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Автоматический запуск мотора предоставляет водителю возможность сэкономить время. Когда он садится в предварительно прогретый автомобиль и начинает движение, это облегчает процесс. Однако следует учитывать определенные аспекты при использовании этой функции.

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Водителям рекомендуется внимательно взвесить плюсы и минусы автоматического дистанционного запуска. Несмотря на его удобство, существует пять причин, по которым можно отказаться от этой опции.

Потенциальный риск масляного голодания: Прогрев двигателя на пустом ходу может повысить вероятность масляного голодания, что, в свою очередь, может сказаться на сроке службы двигателя.

Прогрев двигателя на пустом ходу может повысить вероятность масляного голодания, что, в свою очередь, может сказаться на сроке службы двигателя. Разряд аккумулятора: Каждый запуск двигателя ведет к потере заряда аккумулятора, а его прогрев не полностью восстанавливает заряд батареи. Холодная батарея слабо заряжается и едва прогревается под капотом.

Каждый запуск двигателя ведет к потере заряда аккумулятора, а его прогрев не полностью восстанавливает заряд батареи. Холодная батарея слабо заряжается и едва прогревается под капотом. Накопление нагара: Прогрев на высоких оборотах и последующий переход на пустой ход могут привести к образованию нагара, ускоряя износ двигателя.

Прогрев на высоких оборотах и последующий переход на пустой ход могут привести к образованию нагара, ускоряя износ двигателя. Износ коробки передач: Несмотря на прогретый двигатель, автоматическая коробка передач остается холодной, что при динамичных стартах может вызвать ее ускоренный износ.

Несмотря на прогретый двигатель, автоматическая коробка передач остается холодной, что при динамичных стартах может вызвать ее ускоренный износ. Штрафы и жалобы (возможные): Продолжительный прогрев автомобиля более 5 минут может вызвать жалобы соседей, что может привести к обращению в полицию и, соответственно, к наложению штрафа. За такое нарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей (согласно статье 12.28 КоАП РФ).

Оптимальным решением является использование автозапуска непосредственно перед началом движения, чтобы избежать большинства перечисленных проблем.