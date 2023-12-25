Составлен список автомобилей, которые разорят своего владельца

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В нижней части этого рейтинга (с 20-го по 11-е место) присутствуют такие престижные модели, как BMW 5-й серии, Tesla Model S, Mercedes-Benz GLS, Lincoln Navigator L, Mercedes-Benz S-Class, Nissan Armada, Volvo S90, Audi A6, Cadillac Escalade и Audi Q7. За пять лет эти автомобили теряют от 55% до 57% от своей первоначальной стоимости.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

На 10-е по 6-е места попали Audi A7, Jaguar XF, Maserati Levante, Infiniti QX80 и BMW X5. В течение первой пятилетки эти модели обесцениваются на 57-58%. Однако самым быстро обесценивающимися оказались автомобили, занимающие позиции с 5-го по 1-е:

Cadillac Escalade ESV

BMW 5-Series Hybrid

Maserati Ghibli

BMW 7-й серии

Maserati Quattroporte

За пять лет цены на эти четыре автомобиля снижаются на 58,5-61,8%, в то время как лидер — Maserati Quattroporte — теряет 64,5% от своей первоначальной стоимости.