Водителей удивили новым лайфхаком с монеткой для проверки износа шин

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Лайфхаки для автомобилей, особенно те, что касаются хитростей для владельцев, можно условно разделить на различные категории, в зависимости от того, какая часть или элемент машины требует решения в данный момент.

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Особое внимание следует уделить шинам, поскольку они отвечают за контакт с дорогой. Если вы направляетесь в путь на своем автомобиле, лайфхаки для определения глубины протектора шин будут весьма полезны.

Нужно поместить десятикопеечную монету в одну из канавок и проанализируйте ее положение. Исходя из того, что вы увидите, можно сделать вывод о необходимости замены колес. Если слово "копеек" на монете скрыто, значит, протектор в порядке. Однако, если скрывается только обод монеты, то пришло время замены.

Ранее сообщалось, что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения.