Появился новый вид жульничества на дорогах в виде "аварийных комиссаров"

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Одним из последних трюков в сфере махинаций с автовладельцами стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через компании, выдающие себя за "аварийных комиссаров". Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

Фото: Own work by Azreey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Хотя эта новая "схема" была выявлена лишь в Чите, существует вероятность, что подобная мошенническая деятельность может распространиться и на другие регионы. Суть махинации заключается в том, что после небольшого ДТП виновник предлагает другому участнику не ожидать приезда инспекторов ДПС, а вызвать "автомобильных комиссаров". По их заверениям, это позволит быстрее оформить документы и получить компенсацию за ущерб.

На практике же представители фирмы оперативно составляют необходимые бумаги, определяют размер ущерба и уговаривают подписать договор о передаче прав на страховые выплаты. Все формально соответствует закону, и потому юридических оснований для претензий к мошенникам нет.

Пострадавший в результате этой схемы получает лишь малую долю обещанной компенсации, тогда как основная сумма переходит в руки мошенников. Такие уловки особенно эффективны в регионах с суровыми зимними условиями, где водители не хотят долго мерзнуть в ожидании ГИБДД.

Главное, на что стоит обращать внимание, — это необычно выгодные условия и пункт о передаче прав в договоре. Если вы заметили подобное, будьте бдительны. В случае, если документы уже подписаны, эксперты советуют моментально обратиться к юристу. Возможно, при оперативных действиях удастся оспорить договор и вернуть право на страховые выплаты.