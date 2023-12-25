Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский политолог заявил, что 108 солдат ВСУ уехали в отпуск, но "не доехали"
Простейшие продукты с кухни помогут эффективно бороться с одуванчиком
Цыпленок "Пальчики оближешь" с чесночным маслом для новогоднего стола
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что спортсмены "матерятся как сапожники"
Туристический рынок: свободные места на зарубежных курортах остаются доступными перед Новым годом
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Английские ученые назвали оптимальное время отхода ко сну
Ставший россиянином боец ММА Монсон заявил, что не вернется в США
Россиян предупредили о списании средств за каждую перезагрузку iPhone

Появился новый вид жульничества на дорогах в виде "аварийных комиссаров"

1:45
Авто

Одним из последних трюков в сфере махинаций с автовладельцами стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через компании, выдающие себя за "аварийных комиссаров". Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

Появился новый вид жульничества на дорогах в виде "аварийных комиссаров"
Фото: Own work by Azreey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Хотя эта новая "схема" была выявлена лишь в Чите, существует вероятность, что подобная мошенническая деятельность может распространиться и на другие регионы. Суть махинации заключается в том, что после небольшого ДТП виновник предлагает другому участнику не ожидать приезда инспекторов ДПС, а вызвать "автомобильных комиссаров". По их заверениям, это позволит быстрее оформить документы и получить компенсацию за ущерб.

На практике же представители фирмы оперативно составляют необходимые бумаги, определяют размер ущерба и уговаривают подписать договор о передаче прав на страховые выплаты. Все формально соответствует закону, и потому юридических оснований для претензий к мошенникам нет.

Пострадавший в результате этой схемы получает лишь малую долю обещанной компенсации, тогда как основная сумма переходит в руки мошенников. Такие уловки особенно эффективны в регионах с суровыми зимними условиями, где водители не хотят долго мерзнуть в ожидании ГИБДД.

Главное, на что стоит обращать внимание, — это необычно выгодные условия и пункт о передаче прав в договоре. Если вы заметили подобное, будьте бдительны. В случае, если документы уже подписаны, эксперты советуют моментально обратиться к юристу. Возможно, при оперативных действиях удастся оспорить договор и вернуть право на страховые выплаты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Российские бойцы спасли оставленную ВСУ девушку-солдата
Спектакль в Белграде: российские спецслужбы и "Сербия против насилия"
Digital Foundry: игры с самой выдающейся графикой в 2023 году
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Оман: перспективы и преграды в привлечении российских туристов
Постное блюдо для новогоднего стола: помидоры с хлебной крошкой и оливковой корочкой
Милявская о призыве вырезать её из новогодних передач: "Наверное, справедливо"
Всю зиму заваривать растение с грядки: смесь орегано и мяты с цитрусовыми нотками
Вступивший в ряды ВСУ актёр сериала "Черные кошки" Колесник погиб в зоне СВО
Это средство поможет избавиться от прыщей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников