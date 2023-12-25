Один из нестандартных советов по этой теме — использование утеплителя для труб. Закройте решетку бампера этим материалом, и двигатель наберет необходимую температуру после запуска гораздо быстрее. Особенно заметна разница, если вы прогреваете автомобиль в движении.
Этот метод идеально подходит для владельцев малолитражных автомобилей с турбированными двигателями, у которых часто возникают проблемы с нагревом в холодное время года.
Однако и для всех остальных этот лайфхак также пригодится весьма и очень удобно.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.