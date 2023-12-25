"За рулем": для прогрева автомобиля можно использовать утеплитель для труб

0:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Один из нестандартных советов по этой теме — использование утеплителя для труб. Закройте решетку бампера этим материалом, и двигатель наберет необходимую температуру после запуска гораздо быстрее. Особенно заметна разница, если вы прогреваете автомобиль в движении.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Этот метод идеально подходит для владельцев малолитражных автомобилей с турбированными двигателями, у которых часто возникают проблемы с нагревом в холодное время года.

Однако и для всех остальных этот лайфхак также пригодится весьма и очень удобно.