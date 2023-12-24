В России нашли 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайцев

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Россияне высоко ценят надежность японских кроссоверов, но в текущий момент на рынке РФ представлены только китайские автомобили в данном сегменте. Эксперты портала njcar. ru выявили пять новых японских внедорожников, доступных в России по цене китайских моделей.

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Лидером списка стал Mitsubishi Xpander, ценой 2,8 миллиона рублей. Этот автомобиль, разработанный японскими инженерами для азиатского рынка, успешно производится уже шестой год. Модель с клиренсом 225 мм оснащена 1,5-литровым двигателем 4A91 мощностью 105 л. с. с цепным приводом ГРМ от Mitsubishi Lancer и классической автоматической коробкой передач.

На втором месте — Nissan Livina, полный аналог Mitsubishi Xpander с отличным дизайном. Эти модели обладают абсолютно идентичным силовым агрегатом и трансмиссией. Цена Nissan Livina в России составляет около 2,9 миллиона рублей.

Третье место занял заднеприводный Toyota Rush, стоимостью 2,9 миллиона рублей, построенный на рамной платформе. Под капотом этого кроссовера — 1,5-литровый 104-сильный атмосферный двигатель, сочетающийся с классической автоматической коробкой передач Aisin.

Четвертую позицию занял Suzuki Ertiga — семиместный кроссовер с 1,5-литровым 105-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом за 2,8 миллиона рублей.

Пятый в списке — Toyota Frontlander, немного меньший по размерам, чем Toyota RAV4. Автомобиль, построенный на базе Toyota Corolla, стоит около 3 миллионов рублей. Frontlander оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 171 л. с. в паре с вариатором.