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ГИБДД: что делать, если владелец не успел за 10 дней зарегистрировать автомобиль

2:07
Авто

После заключения сделки купли-продажи автомобиля необходимо приступить к процессу регистрации транспортного средства. Однако выполнить эту процедуру в установленные сроки не всегда удается. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru, как поступить в случае недостатка времени для постановки на учет транспортного средства и какие санкции могут быть применены за задержку.

ГИБДД: что делать, если владелец не успел за 10 дней зарегистрировать автомобиль
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно закону, необходимо провести государственную регистрацию приобретенного транспортного средства в течение 10 дней. Владелец должен подать заявление в ГИБДД, предварительно оформив страховку ОСАГО.

Если обратиться в ГИБДД после истечения установленного срока, владельцу придется уплатить штраф. Согласно статье 19.22 КоАП РФ, нарушение правил государственной регистрации всех видов транспортных средств влечет административный штраф: от 1500 до 2000 рублей для граждан, от 2500 до 3500 рублей — для должностных лиц и от 5000 до 10000 рублей — для юридических лиц.

Согласно статье 12.1 КоАП РФ, управление транспортным средством без регистрации может быть оштрафовано на сумму от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере 5 000 рублей или лишению прав на период от одного до трех месяцев.

Если по неожиданным обстоятельствам регистрация автомобиля не осуществлена вовремя, рекомендуется в течение 10 дней подать заявление в ГИБДД и провести процесс регистрации как можно скорее. Суть закона заключается в своевременной подаче заявления.

После истечения 10-дневного срока с даты согласования, использование автомобиля будет невозможным, и его необходимо доставить в ГИБДД на эвакуаторе для регистрации. Рекомендуется зарегистрировать автомобиль как можно скорее, чтобы избежать штрафов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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