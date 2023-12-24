Не все автомобили, выпущенные в Китае, полностью соответствуют требованиям российского климата, отметил автоэксперт Евгений Житнухин.
Он особо выделил тонкий металл кузова и комплектующие, не предназначенные для высоких поперечных нагрузок и скручивания, как недостатки некоторых моделей. Некоторые китайские автомобили не полностью приспособлены к условиям эксплуатации в российских климатических условиях, и хотя у производителей есть работа в этом направлении, исправление этого вопроса не произойдет в ближайшее время.
Тем не менее, эксперт также подчеркнул преимущества китайских автомобилей: отсутствие проблем с запчастями, обширные дилерские сети, доступные цены при приемлемом уровне качества и разнообразии моделей.
Поскольку эти автомобили поступают в Россию официально, стоимость страхования для них более выгодная, а сервис и ремонт осуществляются в соответствии со стандартами автоконцернов.
Однако в первую очередь это относится к тем брендам, которые давно присутствуют на российском рынке, таким как Haval, Chery и Geely.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.