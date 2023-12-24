Автоэксперт Житнухин рассказал, какие китайские автомобили не переживут эту зиму

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Не все автомобили, выпущенные в Китае, полностью соответствуют требованиям российского климата, отметил автоэксперт Евгений Житнухин.

Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Он особо выделил тонкий металл кузова и комплектующие, не предназначенные для высоких поперечных нагрузок и скручивания, как недостатки некоторых моделей. Некоторые китайские автомобили не полностью приспособлены к условиям эксплуатации в российских климатических условиях, и хотя у производителей есть работа в этом направлении, исправление этого вопроса не произойдет в ближайшее время.

Тем не менее, эксперт также подчеркнул преимущества китайских автомобилей: отсутствие проблем с запчастями, обширные дилерские сети, доступные цены при приемлемом уровне качества и разнообразии моделей.

Поскольку эти автомобили поступают в Россию официально, стоимость страхования для них более выгодная, а сервис и ремонт осуществляются в соответствии со стандартами автоконцернов.

Однако в первую очередь это относится к тем брендам, которые давно присутствуют на российском рынке, таким как Haval, Chery и Geely.