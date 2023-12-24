Новые машины при обслуживании в неофициальных сервисах блокируются

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Владельцы автомобилей, привезенных в Россию по параллельному импорту, сталкиваются с ситуациями блокировки, особенно при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, сообщают источники из крупных дилерских центров и станций техобслуживания.

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Этот проблемный вопрос затрагивает европейские автомобильные бренды, такие как BMW, Mercedes и Renault. Производители устанавливают системы безопасности, взаимодействующие с сервером автоконцерна, что, в определенных случаях, приводит к блокировке транспортных средств. Заблокировать машину можно при обслуживании в неофициальных СТО, при русификации интерфейса, замене прошивки или тюнинге.

После блокировки автомобиль превращается в "недвижимость", и владельцам приходится обращаться за помощью к официальным дилерам. Например, с BMW X3 2023 года, официально не представленным в России, случился инцидент. На неофициальной СТО после подключения диагностического оборудования все индикаторы неисправностей на приборной панели вспыхнули одновременно, после чего машина остановилась и больше не заводилась. При обращении к дилеру и подключении к сертифицированному диагностическому оборудованию оказалось, что автомобиль был заблокирован, так как система считала, что его угнали.

Решением было перепрошивка электроники и повторная настройка всех параметров с использованием альтернативного программного обеспечения. Все это заняло несколько часов, но в итоге удалось разблокировать автомобиль.

Также возникают проблемы при русификации интерфейса, как в случае с BMW X5. Попытка изменить язык привела к сбою мультимедийной системы и приборной панели. Для восстановления работы пришлось вернуть прошивку к оригинальной версии.

Эксперты предупреждают, что количество моделей, подверженных блокировке при использовании несертифицированных устройств, будет продолжать увеличиваться.