Эксперт Колодочкин рассказал, когда пора менять в автомобиле тормозную жидкость

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Возможно ли точно определить необходимость замены тормозной жидкости (ТЖ) в автомобиле? Этот вопрос был рассмотрен экспертом Михаилом Колодочкиным.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Он отметил, что большинство существующих тестеров для ТЖ фактически неэффективны, поскольку измеряют только один параметр — омическое сопротивление. Эксперт подчеркнул, что этот метод может быть приемлем для тестирования ТЖ конкретного производителя, так как именно они часто рекламируют подобные устройства.

Однако проблема заключается в том, что разные производители ТЖ используют различные наборы модифицированных присадок, и именно их состав влияет на результаты теста. Другими словами, такой тестер может выявить проблемы с новой ТЖ одного состава, но не обнаружить проблемы с ТЖ другого состава, которая, возможно, впитала в себя влагу за несколько лет, сообщает "За рулем".

Михаил Колодочкин считает, что единственным гарантированным методом является химический анализ, известный как метод Фишера, однако это требует специализированных лабораторий и дорогостоящего оборудования. По его мнению, наилучшим способом избежать проблем с тормозами зимой является замена ТЖ раз в два года или каждые 40 тысяч километров, при этом использование продукции проверенного производителя.