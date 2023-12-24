Автоэксперт Рузанов назвал все нюансы использования МКПП и АКПП

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Механическая трансмиссия представляет собой экономичное решение с точки зрения расходов на топливо и масло, обладает высокой ремонтопригодностью. Однако, как отмечает технический директор Алексей Рузанов, автоматическая коробка обеспечивает продолжительный срок службы двигателя.

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При обсуждении вопроса о безопасности при покупке подержанного автомобиля, Рузанов подчеркивает важность учета типа трансмиссии конкретной модели. Существует несколько вариантов на рынке: вариатор, робот, гидромеханический автомат и классическая механическая коробка передач.

Робот — сложный и дорогостоящий элемент, чувствительный к стилю вождения, не терпит резких ускорений и частых остановок в пробках. Рузанов предупреждает о возможных проблемах с коробкой в случае предыдущего владельца, предпочитавшего спортивный стиль езды в городских условиях.

Среди всех типов коробок, ремонт робота считается наиболее затратным. Несмотря на низкий расход топлива и высокую эффективность до 100 тысяч километров, после этого периода требуется внимательное обслуживание.

Владельцам автомобилей с вариатором следует быть готовыми к частым посещениям сервисных станций, так как этот компонент требует бережного отношения и регулярного технического обслуживания. Вариатор чувствителен к качеству масла, что требует его периодической замены и очистки фильтра.

При правильном техническом обслуживании и соблюдении правил эксплуатации, вариатор может проработать от 200 до 250 тысяч километров без серьезных ремонтов. Однако, следует избегать пробуксовок, резких стартов и перегрева, так как вариаторы не предназначены для езды по бездорожью, буксировки и прицепам.

Наиболее распространенным типом трансмиссии является гидромеханический автомат, который, как отмечает Рузанов, более экономичен и дешев в ремонте и обслуживании. Автоматическая коробка обеспечивает более продолжительный срок службы двигателя и предотвращает его перегрев.

Механические коробки управляют оборотами двигателя и переключением передач, обеспечивая лучшую динамику разгона. Они экономят топливо, позволяя двигаться на нейтралке, и требуют меньше трансмиссионного масла по сравнению с автоматическими коробками. Механическая коробка передач обладает высокой ремонтопригодностью и относительно низкими расходами на ремонт, что делает ее наиболее эффективным выбором. Однако, следует отметить, что она может вызывать неудобства при вождении в условиях городского мегаполиса.