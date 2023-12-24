Водителям назвали простой способ экономии топлива в зимнее время

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В холодное время года, особенно при сильных морозах и снегопадах, автомобиль потребляет больше топлива. Это происходит из-за необходимости прогрева двигателя и работы отопителя. Тем не менее, существует простая "утренняя" процедура, которая может немного снизить расход топлива.

Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Большинство автомобилей проводят ночь на открытой стоянке, и утром на крыше может образоваться слой снега. Водители часто очищают только лобовое стекло, пренебрегая крышей. Это не правильный подход, так как очистка крыши снижает вес и улучшает аэродинамику, что положительно сказывается на расходе топлива.

Поэтому важно освободить крышу от снега, не только с точки зрения экономии топлива, но и для обеспечения безопасности.

Осадки с крыши могут соскользнуть на лобовое стекло во время движения, и их удаление снижает риск возникновения непредвиденных ситуаций.

Также рекомендуется поддерживать порядок в багажнике, избегая лишних вещей, тяжелых инструментов и стройматериалов. Чем меньше багаж, тем ниже нагрузка на автомобиль, что приводит к экономии топлива. Регулярно проверяйте давление в шинах и используйте качественное топливо и масло с низкой вязкостью.