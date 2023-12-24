В холодное время года, особенно при сильных морозах и снегопадах, автомобиль потребляет больше топлива. Это происходит из-за необходимости прогрева двигателя и работы отопителя. Тем не менее, существует простая "утренняя" процедура, которая может немного снизить расход топлива.
Большинство автомобилей проводят ночь на открытой стоянке, и утром на крыше может образоваться слой снега. Водители часто очищают только лобовое стекло, пренебрегая крышей. Это не правильный подход, так как очистка крыши снижает вес и улучшает аэродинамику, что положительно сказывается на расходе топлива.
Поэтому важно освободить крышу от снега, не только с точки зрения экономии топлива, но и для обеспечения безопасности.
Осадки с крыши могут соскользнуть на лобовое стекло во время движения, и их удаление снижает риск возникновения непредвиденных ситуаций.
Также рекомендуется поддерживать порядок в багажнике, избегая лишних вещей, тяжелых инструментов и стройматериалов. Чем меньше багаж, тем ниже нагрузка на автомобиль, что приводит к экономии топлива. Регулярно проверяйте давление в шинах и используйте качественное топливо и масло с низкой вязкостью.
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.