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Автоэксперт Зиновьев: самые популярные иномарки – не всегда самые выгодные

1:44
Авто

Автомобиль "в пределах 400–500 тысяч рублей" становится всё более востребованным на рынке. Лидером в этом сегменте является Ford Focus II, выпущенный в период с 2005 по 2008 год, с несколькими предыдущими владельцами и пробегом от 200 до 300 тысяч километров. Однако в этом возрасте Focus не является оптимальным выбором с точки зрения характеристик и надежности, так же, как и Renault Logan.

Автоэксперт Зиновьев: самые популярные иномарки – не всегда самые выгодные
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Существуют более долговечные альтернативы с высокой устойчивостью к коррозии и долговечностью основных агрегатов, по мнению эксперта "За рулем". Некоторые из них не уступают по качеству массовым японским маркам того времени, а также определенным корейским моделям. На заметку стоит взять Volkswagen, Skoda и Seat, которые демонстрируют приличную долговечность.

Также стоит учесть автомобили премиального сегмента от японских и немецких производителей. Однако автомобили Audi и Lexus, возрастом 20–25 лет, могут быть дорогими в обслуживании, и части для них становятся все более труднодоступными. Заказ запасных частей, таких как прокладки или фильтры, может требовать длительного времени ожидания, и их наличие на складах не всегда гарантировано.

Если нет возможности найти оригинальные запчасти, владельцам приходится прибегать к самодельному ремонту, используя компоненты от автомобилей ВАЗ-2108 и поршневые кольца от Москвича. Однако это не всегда экономически целесообразно, поскольку чуждые элементы могут выходить из строя чаще и вызывать новые проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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