Эксперт Колодочкин предупредил о трех привычках водителей, убивающих двигатель

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Эксперт из "За рулем", Михаил Колодочкин, выделил три привычки водителей, которые ускоряют износ двигателя и, как следствие, приводят к его преждевременной поломке. Он особо подчеркнул, что необходимо обратить внимание на стиль вождения.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Одной из проблемных привычек является езда на низких оборотах с целью экономии топлива, что в итоге может сократить срок службы двигателя. Колодочкин пояснил, что при таком режиме детали кривошипно-шатунного механизма подвергаются высоким нагрузкам, а масляный насос работает менее эффективно, что приводит к быстрому износу масла на вкладышах коленвала и поршнях.

Эксперт рекомендует проводить хотя бы одну-две поездки по трассе в сезон на скорости выше 100 км/ч с высокими оборотами двигателя.

Второй "вредной" привычкой, по словам Колодочкина, является интенсивный стиль вождения с большой нагрузкой на непрогретом двигателе.

Третья ошибка касается водителей автомобилей с турбодвигателем. Эксперт напоминает, что после остановки такого мотора необходимо дать ему поработать на холостых хотя бы несколько минут.