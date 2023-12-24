Эксперт из "За рулем", Михаил Колодочкин, выделил три привычки водителей, которые ускоряют износ двигателя и, как следствие, приводят к его преждевременной поломке. Он особо подчеркнул, что необходимо обратить внимание на стиль вождения.
Одной из проблемных привычек является езда на низких оборотах с целью экономии топлива, что в итоге может сократить срок службы двигателя. Колодочкин пояснил, что при таком режиме детали кривошипно-шатунного механизма подвергаются высоким нагрузкам, а масляный насос работает менее эффективно, что приводит к быстрому износу масла на вкладышах коленвала и поршнях.
Эксперт рекомендует проводить хотя бы одну-две поездки по трассе в сезон на скорости выше 100 км/ч с высокими оборотами двигателя.
Второй "вредной" привычкой, по словам Колодочкина, является интенсивный стиль вождения с большой нагрузкой на непрогретом двигателе.
Третья ошибка касается водителей автомобилей с турбодвигателем. Эксперт напоминает, что после остановки такого мотора необходимо дать ему поработать на холостых хотя бы несколько минут.
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