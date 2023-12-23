Эксперт Кондрашов назвал три признака, которые укажут, что машину пытались угнать

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Руководитель лаборатории "Авторская защита от угона" Андрей Кондрашов поделился с водителями тремя признаками, которые могут свидетельствовать о возможной попытке угона их автомобиля. В первую очередь он отметил поврежденный бампер машины.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

"На автомобилях марок Toyota и Lexus наличие отогнутого бампера в районе левой фары, а также отсоединенного разъема с проводами может указывать на неудачную попытку угона. Угонщики обычно не заморачиваются с восстановлением этой части после использования специального оборудования", — пояснил эксперт.

Еще одним признаком предстоящего угона, по мнению Кондрашова, являются следы взлома на замках дверей.

Специалист также рекомендует водителям осмотреть свои автомобили со всех сторон после продолжительной парковки, так как чаще всего злоумышленники выбирают разбить заднее левое стекло.

Он пояснил, что выбор этого стекла объясняется его незаметностью с дороги. Водительское стекло, как правило, остается нетронутым грабителями.