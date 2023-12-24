В ГИБДД рассказали, о какой жизненно важной кнопке в машине не знают даже опытные водители

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Современные автомобили, как правило, оснащены сложными электронными системами, и некоторые из них могут быть настолько технически сложными, что для определенных функций требуются специальные пошаговые инструкции. Представитель ГИБДД поделился в беседе с порталом njcar.ru о кнопке в автомобиле, которую даже опытные водители могут не знать.

Фото: Wikipedia by Pulux11 is licensed under CC-BY-4.0

Инспекторы ДПС часто замечают, что после резкого торможения или аварии у некоторых водителей возникают сложности с повторным запуском двигателя.

Действительно, у некоторых автомобилей после резкого торможения на полной скорости возникают проблемы с запуском двигателя. Эти ситуации могут возникнуть даже после простого преодоления ямы на дороге, когда двигатель просто перестает работать и отказывается заводиться.

Все это связано с активной системой безопасности, которая иногда срабатывает ложно. Речь идет об инерционном датчике отключения бензонасоса. При сильном ударе или перегрузке этот датчик блокирует подачу топлива, чтобы предотвратить возможный пожар.

Чтобы восстановить подачу топлива, достаточно просто нажать на специальную кнопку. Местонахождение этой кнопки может различаться в различных моделях автомобилей, но чаще всего ее можно найти в салоне у пассажирской стороны ног или под бардачком. В некоторых случаях ее размещают под капотом. Важно отметить, что сам датчик обычно находится отдельно, и кнопка лишь позволяет его перезапустить.

Эта кнопка для аварийного отключения бензонасоса предусмотрена в большинстве современных автомобилей. Помимо блокировки подачи топлива, датчик также автоматически разблокирует двери, обеспечивая пассажирам возможность безопасного выхода в аварийной ситуации.

Для проверки наличия подобного "умного" датчика в вашем автомобиле, рекомендуется обратиться в сервисный центр или изучить руководство по эксплуатации.