Юрист Ситдикова объяснила, как распознать перекупщика автомобиля

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Перед приобретением автомобиля у частного лица рекомендуется запросить у владельца паспорт и провести проверку данных, указанных в документах, чтобы исключить возможное участие перекупщика в сделке. Об этом рассказала юрист Виктория Ситдикова.

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Она подчеркнула, что перекупщики обычно не оформляют регистрацию продаваемых автомобилей и не заключают договоры купли-продажи. Часто машину на рынок выставляет не сам владелец, указанный в ПТС и в свидетельстве транспортного средства (СТС), а лицо, которое когда-то приобрело автомобиль за меньшую стоимость и теперь перепродает его за более высокую цену.

"Поэтому перед совершением сделки по покупке автомобиля у частного лица важно потребовать предоставление паспорта владельца и проверить соответствие данных во всех документах, чтобы быть уверенным, что автомобиль приобретается у его первоначального собственника", — подчеркнула юрист.

Ранее было объявлено, что законопроект о исключении ОСАГО из обязательных документов для регистрации автомобиля, принятый Госдумой на первом чтении, упростит жизнь водителей. По мнению независимого автоэксперта Дмитрия Попова, это решение вызвано необходимостью в свете предстоящей автоматизации процесса получения полиса в России.