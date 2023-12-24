Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле

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С запотеванием стекол в автомобиле сталкивались многие водители, но далеко не все знают, как правильно поступить в такой ситуации. Эксперты портала njcar.ru выявили три распространенные ошибки, которые следует избегать, когда окна начинают запотевать.

Фото: Openverse by AhmadElq is licensed under CC BY-SA 4.0

Важно знать, что включенный кондиционер может эффективно справиться с влажностью в салоне и устранить запотевание стекол для восстановления нормальной видимости. Процесс достаточно прост: активируйте кондиционер и дайте ему время на работу. Он осушает воздух, конденсируя влагу на холодных пластинах испарителя, что подобно явлению, возникающему при запотевании холодной бутылки из холодильника.

Важно также направить поток воздуха из кондиционера на ветровое и передние боковые стекла, а при необходимости включить электрообогрев заднего стекла (и боковых зеркал).

Первая ошибка, которую делают водители, - включение рециркуляции воздуха, так как это может вызвать еще большее запотевание стекол.

Также не рекомендуется протирать внутреннюю сторону окон тряпкой, так как это не гарантирует полного избавления от конденсата и может даже ухудшить видимость.

И, наконец, не стоит приоткрывать окна во время высокой влажности на улице, поскольку это не поможет в осушении воздуха в салоне; через приоткрытые окна будет поступать влажный воздух.