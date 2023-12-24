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Автоэксперт рассказал, как проверить машину с пробегом перед покупкой

1:57
Авто

Приобретение подержанного автомобиля может стать вызовом, особенно когда трудно визуально определить, была ли проведена перекраска кузова после завода. Эффективным помощником в этой ситуации станет электронный толщиномер.

Автоэксперт рассказал, как проверить машину с пробегом перед покупкой
Фото: unsplash. com by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти устройства также известны как измерители толщины лакокрасочного покрытия. Если, в процессе проверки, толщина краски на переднем крыле оказывается больше, чем на заднем, это может подтолкнуть к вопросам продавцу о возможных дорожно-транспортных происшествиях.

Для деталей кузова с заводской окраской толщина покрытия обычно составляет от 80 до 160 микрометров. Значительные показатели толщиномера могут свидетельствовать о кузовном ремонте и покраске. Меньшие значения, напротив, могут указывать на глубокую полировку с тонким слоем лакокраски.

Важно отметить, что большинство измерителей отображают результаты в mil, что является английской метрической системой. Точность показаний является ключевой характеристикой толщиномера, и рекомендуется выбирать устройства, предоставляющие результаты в микрометрах для более точных измерений.

При выборе автомобиля рекомендуется проводить измерения самостоятельно, начиная с крыши, как менее подверженной перекраске части кузова. После этого следует измерять толщину в разных точках по кругу автомобиля, включая дверные проемы.

Важно помнить, что толщиномер не всегда выявляет все подробности. Например, если деталь кузова была полностью заменена и окрашена, толщина лакокрасочного слоя может быть схожей с другими частями. В таких случаях стоит обращать внимание на состояние крепежа и, при необходимости, обратиться к специалистам для более комплексной диагностики перед покупкой дорогого автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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