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В ГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные номера

2:34
Авто

Стойкая и таинственная привязанность россиян к "блатным" номерам сохраняется из-за того, что некоторые автомобили спецслужб и высших органов власти России все равно получают номерные знаки из особых серий. Портал njcar. ru узнал у представителя ГИБДД, какие номера предпочитают российские водители, и действительно ли некоторые из них связаны со спецслужбами.

В ГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные номера
Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Желание некоторых владельцев автомобилей иметь преимущество на дороге и ассоциироваться с влиятельными людьми проявляется в стремлении получить "блатные" номера любым способом.

В ГИБДД подчеркнули, что большинство популярных буквенно-цифровых комбинаций не связаны ни с военными, ни с органами власти. Часто "красивый" номер с одинаковыми буквами или цифрами служит всего лишь способом донести до других участников движения и сотрудников ДПС, что владелец автомобиля — богатый человек с влиятельными связями.

Тем не менее существуют настоящие "блатные" номера — регистрационные знаки, которые действительно выдаются только автомобилям, принадлежащим значимым государственным организациям. Многие из этих автомобилей оснащены синими маячками. И хотя списки этих номеров обычно не общедоступны, портал njcar. ru собрал информацию о действительно "блатных" номерах.

Например, номера с буквами А-АА связаны с автопарком Администрации Президента РФ. Считается, что серия А-МР97 заменила номера с увеличенным флагом РФ и используется на машинах правительства, Администрации Президента, Совета Федерации, ФСБ и других организациях.

Серии номеров типа А-МО77 и А-МО99 тесно ассоциируются с автопарком мэрии Москвы. Номера типа А-ОО77, В-ОО77, М-ОО77 и С-ОО77 относятся к автомобилям Управления делами Президента. Малоизвестная серия С-АС77 связана с техническими подразделениями ФСБ, ФАПСИ, МВД и смежными структурами. Госномера М-ММ77 давно ассоциируются с руководством МВД.

В ГИБДД отметили, что большинство людей, близких к власти и силовым структурам, в обычной жизни предпочитают не привлекать внимание к своему статусу, передвигаясь на автомобилях с малозаметными номерами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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