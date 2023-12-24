4 ситуации, когда водитель может проигнорировать требование инспектора ГИБДД

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Водителю всегда необходимо соблюдать законные требования представителей полиции. Однако иногда у автомобилиста могут возникнуть серьезные сомнения относительно законности этих требований. Портал njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать, как правильно поступить в таких случаях.

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Для того чтобы остановить машину на дороге, инспектору ГИБДД необходимо соблюдать определенные правила. Обычно сотрудник ДПС не выполняет эту задачу в одиночку, а действует в составе специального экипажа, в котором, по крайней мере, два человека. Это требование было введено в подразделениях ГИБДД в качестве меры безопасности для сотрудников и с целью предотвращения возможных случаев коррупции.

Экипаж обычно передвигается на патрульном автомобиле, который обязан иметь полицейскую окраску, а также включать специальные проблесковые маячки.

Таким образом, если вы замечаете человека в полицейской форме, стоящего на дороге и машущего жезлом, особенно если вокруг него находятся непонятные личности в гражданской одежде и отсутствует патрульный автомобиль с характерными знаками ГИБДД, это может вызвать определенное беспокойство.

В таких ситуациях вполне разумно проявлять бдительность, поскольку возможно, что перед вами находятся преступные элементы, пытающиеся совершить незаконные действия.

В данной ситуации наилучшим вариантом может быть игнорирование требования. При этом следует сразу направиться к ближайшему полицейскому участку или стационарному пункту ГИБДД, чтобы сообщить о подозрительных личностях на дороге.

То же самое следует предпринять, если в темное время суток вы замечаете сотрудника ДПС без патрульной машины, который требует остановиться в местах, удаленных от населенных пунктов и стационарных постов ГИБДД. Кроме того, не стоит останавливаться, если человек с жезлом одет не по форме или у него отсутствует полицейский жетон.

Быстрая реакция с вашей стороны может способствовать предотвращению преступления и, возможно, спасти чью-то жизнь. Крайне важно также немедленно звонить по номеру 112, чтобы доложить оператору о текущей обстановке.

Необходимо учитывать, что отказ от выполнения требования полицейского остановиться, согласно части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях, может повлечь за собой наложение штрафа на водителя в размере от 500 до 800 рублей. Впрочем, стоит помнить, что ценность жизни и здоровья превышает важность этих денежных санкций.