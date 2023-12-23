Анатолий Миронов: нельзя соглашаться на предложение инспектора "договориться"

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Инспекторы ГИБДД иногда предлагают нарушителям решить вопрос на месте, особенно в случаях серьезных правонарушений, которые могут привести к лишению прав.

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Тем не менее, соглашаясь на это, водитель рискует не только лишиться прав, но и совершить коррупционное преступление, такое как предоставление взятки, что наказуемо по закону и может привести к лишению свободы, предупреждает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

В таких случаях существует соблазн пожертвовать определенной суммой и избавиться от проблем. Тем не менее, важно помнить, что наказание за административное правонарушение всегда меньше, чем за уголовное преступление.

Незаконная передача денег представителю власти — преступление, караемое в соответствии со статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от передаваемой суммы. По обеим статьям предусмотрено лишение свободы, отмечает юрист.

Более того, инспекторы могут использовать подобные ситуации для провокации и фиксации предоставления взятки. Поэтому водителям следует настоятельно отказываться от незаконной передачи денег, например, говоря: "Я боюсь и не хочу давать взятку", "Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду" или "Денег нет, не дам".

Необходимо выразить ясный и определенный отказ от передачи денег, даже если нет возможности видео- или аудиофиксации. Всегда рекомендуется это сделать, но часто водителям трудно осуществить попытку, и, по сути, это ни к чему не приводит.