Некачественное и неудачно подобранное моторное масло может стать причиной неисправности двигателя. Такое мнение высказал заместитель главного редактора одного из ведущих автомобильных изданий "За рулем" Никита Гудков в интервью "Вечерней Москве".
Это является наиболее распространенной причиной, пояснил собеседник издания. Для того чтобы мотор автомобиля служил как можно дольше, важно помнить, что его износ увеличивается при низких температурах. Проблема заключается в том, что в холодную погоду "неправильное" моторное масло становится вязким и прогревается гораздо медленнее, чем охлаждающая жидкость.
"Учтите, что зимой зазоры в моторе автомобиля увеличиваются, что также влияет на работу двигателя", — предупреждает эксперт.
Гудков рекомендует перед наступлением зимнего сезона заменить моторное масло на свежее и качественное, соответствующее рекомендациям производителя. Кроме того, эксперт подчеркивает, что из-за низких температур могут повреждаться резиновые детали, такие как патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги и подушка коробки передач. Поэтому перед поездкой рекомендуется тщательно прогреть автомобиль в течение 5-10 минут, советует Гудков.
"Избегайте коротких поездок. Из-за того, что двигатель не полностью прогревается зимой, в картере может образоваться вода, которая попадает в моторное масло и существенно ухудшает его смазывающие свойства", — поясняет собеседник.
Также желательно первые несколько минут поездки двигаться плавно и на низкой скорости, не перегружая мотор, советует эксперт. Регулярная очистка автомобиля от снега также очень важна, в противном случае он может попасть в радиатор, что также может вызвать дополнительные проблемы, подытожил Гудков.
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