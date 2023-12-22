Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля зимой

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Некачественное и неудачно подобранное моторное масло может стать причиной неисправности двигателя. Такое мнение высказал заместитель главного редактора одного из ведущих автомобильных изданий "За рулем" Никита Гудков в интервью "Вечерней Москве".

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это является наиболее распространенной причиной, пояснил собеседник издания. Для того чтобы мотор автомобиля служил как можно дольше, важно помнить, что его износ увеличивается при низких температурах. Проблема заключается в том, что в холодную погоду "неправильное" моторное масло становится вязким и прогревается гораздо медленнее, чем охлаждающая жидкость.

"Учтите, что зимой зазоры в моторе автомобиля увеличиваются, что также влияет на работу двигателя", — предупреждает эксперт.

Гудков рекомендует перед наступлением зимнего сезона заменить моторное масло на свежее и качественное, соответствующее рекомендациям производителя. Кроме того, эксперт подчеркивает, что из-за низких температур могут повреждаться резиновые детали, такие как патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги и подушка коробки передач. Поэтому перед поездкой рекомендуется тщательно прогреть автомобиль в течение 5-10 минут, советует Гудков.

"Избегайте коротких поездок. Из-за того, что двигатель не полностью прогревается зимой, в картере может образоваться вода, которая попадает в моторное масло и существенно ухудшает его смазывающие свойства", — поясняет собеседник.

Также желательно первые несколько минут поездки двигаться плавно и на низкой скорости, не перегружая мотор, советует эксперт. Регулярная очистка автомобиля от снега также очень важна, в противном случае он может попасть в радиатор, что также может вызвать дополнительные проблемы, подытожил Гудков.