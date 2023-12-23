Эксперт Манн дала главный совет при покупке нового автомобиля

Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на введение различных ограничительных мер в отношении России, интерес к новым и современным автомобилям среди россиян продолжает расти. С одной стороны, водителям предоставлен выбор моделей от известных брендов, но стоимость таких автомобилей заметно выросла из-за параллельного импорта.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

С другой стороны, на рынке "официальных" моделей преимущественно представлены китайские и отечественные автомобили. В связи с этим многие российские автолюбители, стремящиеся обновить свои автомобили, сталкиваются с вопросом: какую модель выбрать в данный момент? Для разъяснения этого вопроса корреспондент обратился к эксперту, чтобы узнать, какой автомобиль в настоящее время является наиболее выгодным вариантом.

При рассмотрении автомобиля, привезенного через параллельный импорт, основное внимание покупателя обычно привлекает цена. По сравнению с ценой в стране происхождения модели, она, как правило, оказывается выше. Однако стоит помнить, что и официальные дилеры также устанавливают свои дополнительные наценки. Таким образом, покупка автомобиля через "серую" схему может оказаться даже более экономически выгодной.

"Параллельный импорт автомобилей приносит ряд преимуществ для потребителей, которые следует учитывать при выборе. Во-первых, это предоставляет возможность приобрести автомобиль по более привлекательной цене, поскольку такие машины поступают из-за границы без посредников и дополнительных наценок, что может существенно снизить стоимость. Во-вторых, параллельный импорт может предложить более разнообразный выбор моделей и комплектаций, поскольку автомобильный рынок в некоторых странах более насыщен, чем в определенных регионах. Это предоставляет покупателям возможность выбрать автомобиль с необходимыми характеристиками и опциями, которые могут быть недоступны на местном рынке", — комментирует член Общественного Совета Государственной Думы по транспорту Юлия Манн.

Тем не менее, не все готовы рисковать и заключать неофициальные сделки из-за возможных проблем с мошенниками и документами в будущем. В таких случаях водители могут обратить внимание на автомобили китайского производства. На текущий момент на рынке представлены автомобили из Китая с различными характеристиками и в различных ценовых категориях.

"Китайские автомобили становятся все более востребованными и предлагают ряд преимуществ. Во-первых, китайские производители активно развивают свои технологии и повышают качество своей продукции. Они предлагают современный дизайн, передовые функции и инновационные системы безопасности, что делает их конкурентоспособными на мировом рынке. Во-вторых, китайские автомобили обычно доступны по более низкой цене по сравнению с моделями из других стран, что может привлекать покупателей с ограниченным бюджетом. Новый китайский автомобиль можно приобрести в диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей", — отмечает эксперт.

Выбор автомобиля в значительной степени зависит от возможностей и предпочтений покупателя, поэтому здесь нет четкого рецепта. Оба варианта — параллельный импорт и китайские автомобили — имеют свои плюсы и минусы.