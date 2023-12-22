Автоэксперт поделился зимними лайфхаками для водителей

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Смазка замков

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Иногда мы не обращаем внимания на смазку замков в течение многих лет, особенно если двери надежно открываются и закрываются. Тем не менее, при определенных условиях температуры и влажности воздуха на деталях может появиться конденсат, и механизм начнет замерзать. Хотя замок может открыться, он может не надежно фиксировать дверь в закрытом положении.

Внимание к уплотнителям

Если замки открыты, но двери не поддаются отпиранию из-за прилипших к резиновым уплотнителям, не рекомендуется использовать силу для отделения их, чтобы избежать повреждения резинок или поломки ручки. Вместо этого деликатно постукивайте кулаком вдоль периметра рамки стекла – в большинстве случаев дверь можно открыть без неприятных последствий. Чтобы предотвратить примерзание в следующий раз, нанесите бесцветную силиконовую смазку на поверхность резиновых уплотнителей. Эта смазка доступна в разных формах: в виде аэрозоля, тюбика с шариковым аппликатором или губкой.

Сохранение тепла

Если вы часто делаете короткие поездки с кратковременными стоянками, разумно укрыть моторный отсек автоодеялом. Это поможет сохранить тепло под капотом, уменьшив время прогрева двигателя, улучшит температуру в салоне и снизит расход топлива. Для этого лучше не использовать старый пуховик или покрывало, а купить специальное изделие из негорючих материалов, полностью закрывающее двигатель сверху.

Плюсы автоодеяла включают также уменьшение звука двигателя, когда он укрыт.

Использование браслетов

После сильного снегопада автомобиль может застрять. Чтобы избежать повреждения бампера или порогов при использовании лопаты или трапика, рекомендуется иметь в багажнике 2-4 браслета противоскольжения. Они быстро одеваются на ведущие колеса, облегчая выезд из снега и грязи.

Обогрев сидений

Почти все современные автомобили оснащены обогревом передних сидений. Однако далеко не все машины имеют "теплые" сиденья на заднем ряду. Если часто перевозите пассажиров на заднем сиденье (особенно детей), рекомендуется приобрести подогреваемые элементы для одного сиденья или для всего заднего дивана.

Проверка содержимого багажника

Чтобы полностью подготовить ваш автомобиль к зиме и избежать проблем на дороге, поместите в багажник необходимые аксессуары для холодного времени года. Как минимум, это включает щетку-сметку, канистру с незамерзайкой, лопату, привода для прикуривания и теплую куртку.