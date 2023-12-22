Автоэксперт Рязанов нашел способ эффективного торга за подержанные авто

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На вторичном рынке автомобилей часто возникают вопросы относительно правильного ведения переговоров и оценки состояния транспортного средства. Технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов в разговоре с "Лентой.ру", поделился ключевыми рекомендациями, которые помогут потенциальным покупателям избежать распространенных ошибок.

Фото: Яндекс Дзен

Рязанов настоятельно советует избегать переговоров по стоимости и состоянию автомобиля по телефону.

"Перекупщики часто пытаются урезать цену без предварительного осмотра, что может вызвать недовольство у продавца", — отмечает эксперт.

Он предлагает потенциальным покупателям в первую очередь внимательно осмотреть автомобиль, сопоставляя показания одометра с фактическим износом различных компонентов и интерьера. Также важно провести проверку автомобиля на наличие юридических проблем и его техническое состояние, воспользовавшись специализированными сервисами.

Рязанов также отмечает, что вероятность снижения цены на востребованные автомобили минимальна. Эти транспортные средства обычно находятся в хорошем состоянии, имеют небольшой пробег и пользуются высоким спросом на вторичном рынке.

В свете событий на рынке подержанных автомобилей следует учесть предстоящее увеличение тарифов на технический осмотр. С 1 января в большинстве регионов России стоимость техосмотра увеличится на 12%, достигнув отметки в 1022 рубля с предыдущих 913. Это изменение согласуется с приказом ФАС и методикой на 2022 год.