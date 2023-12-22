Автоэксперт Колодочкин назвал причину мыть автомобиль раз в неделю зимой

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Зимой рекомендуется проводить еженедельную мойку автомобиля. Это поможет уменьшить воздействие антигололедных реагентов на кузов, как сообщил эксперт из журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: openverse by MarkScottAustinTX is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мыть машину следует хотя бы раз в неделю в любую погоду, особенно зимой, чтобы избавиться от отложений реагентов на поверхности автомобиля. В сильные морозы стоит воздержаться от мойки, чтобы избежать замерзания воды на кузове вместе с деталями", — подчеркнул Колодочкин.

При этом он отметил, что при переменчивой погоде с периодами оттепели, как сейчас, дополнительных мер со стороны владельцев автомобилей не требуется. Современные кузова, по его мнению, достаточно хорошо защищены от воздействия влаги уже на стадии производства.