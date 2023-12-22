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Названы три причины, почему опасно заправлять машину до полного бака

2:02
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Для некоторых водителей заправка топливом до полного бака может показаться неразумной, в то время как другие регулярно прибегают к этой практике и не видят в этом никаких проблем. Эксперты портала njcar.ru детально рассказали о потенциальных опасностях заправки машины до отказа.

Названы три причины, почему опасно заправлять машину до полного бака
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

При исправной работе оборудования на автозаправочных станциях заправка до полного бака обычно считается безопасной. Тем не менее, неправильное автоматическое отключение заправочного пистолета на АЗС может привести к утечке бензина через заливную горловину. Избыток топлива, таким образом, может оказаться на различных деталях автомобиля, что, в лучшем случае, вызовет запах бензина в салоне, а в худшем — создаст риск возгорания.

Многие владельцы автомобилей, находясь на автозаправочной станции, стремятся заполнить свой бак до самого верха. Это подразумевает продолжение цедения топлива после отключения заправочного пистолета. Такие действия, тем не менее, нецелесообразны, поскольку они могут повредить сложную систему вентиляции бака, оснащенную несколькими клапанами.

Гравитационный клапан предназначен для закрытия вентиляционной трубки при резком наклоне автомобиля, что предотвращает разлив топлива в случае аварии. Вентиляционный клапан, в свою очередь, обеспечивает поступление воздуха в бак, предотвращая образование зоны пониженного давления.

Заправка "под завязку" может нарушить работу этих клапанов, что приведет к утечке топлива через дренаж. Проблема заключается в том, что дренажная система находится за крылом автомобиля, и протекающее топливо обязательно достанет до деталей подвески, электропроводки и резиновых шлангов тормозной системы, что также может привести к возгоранию.

Кроме того, регулярная практика заправки до полного бака может повлиять на работу датчика уровня топлива и топливного насоса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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