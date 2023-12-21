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8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю

2:03
Авто

Количество опций в современных автомобилях постоянно растет, и иногда водители не осознают все возможности своего транспортного средства. Портал njcar.ru выделил 8 скрытых функций автомобилей, которые полезно знать каждому водителю.

8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю
Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Начнем с полезной опции для родителей, часто перевозящих детей. На задних дверях большинства современных моделей есть небольшой рычаг, который, если переключен, позволяет открывать дверь только снаружи, при разблокированном центральном замке.

Также у электрических стеклоподъемников есть похожая функция. На водительской двери, рядом с блоком управления стеклоподъемниками, расположена дополнительная кнопка, блокирующая управление стеклоподъемниками на других дверях.

Даже если ваш автомобиль оснащен бесключевым доступом и электронный ключ не имеет выдвижного жала, помните: жало все равно присутствует. Если аккумулятор разрядился, вы можете извлечь жало, скрытое под крышкой ключа, чтобы открыть автомобиль.

Обратите внимание на салонное зеркало. Если заметен светодиод в корпусе или у края зеркальной поверхности, ваше зеркало, вероятно, электрохромное, предотвращающее ослепление.

Еще одна кнопка на салонном зеркале может предназначаться для управления гаражными воротами или шлагбаумом во дворе.

Регулировка высоты ремня безопасности также может быть удобной функцией. Петля на средней стойке кузова поднимается и опускается при нажатии соответствующей кнопки или фиксатора.

Не забывайте о кнопке рециркуляции воздуха, которая помогает быстрее прогреть салон или избавиться от неприятных запахов.

И последний совет: если хотите, чтобы центральный замок активировался при движении, просто удерживайте кнопку блокировки дверей несколько секунд. Вы услышите звуковой сигнал, и отключение выполняется аналогичным образом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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