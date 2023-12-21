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Автоэксперт Сажин рассказал, как будут конфисковывать автомобили пьяных водителей

Авто

Верховный суд России подчеркивает, что в соответствии с установленным правилом, действующим с 2022 года, при повторном задержании пьяного водителя за рулем суд имеет право на конфискацию автомобиля.

Автоэксперт Сажин рассказал, как будут конфисковывать автомобили пьяных водителей
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

В случае, если водитель в течение года вторично совершает нарушения, такие как вождение в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, превышение скорости или выезд на встречную полосу, его автомобиль может быть изъят государством.

Эта мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и использование имущества нарушителя в доход государства.

В случае невозможности конфискации автомобиля водитель рискует потерять денежные средства или другое имущество, стоимость которого соответствует цене автомобиля.

Автоэксперт Владимир Сажин, высказываясь в интервью корреспонденту Общественной Службы Новостей, выразил положительное отношение к данной мере. По его мнению, она может служить сдерживающим фактором, предотвращая повторные нарушения правил дорожного движения и снижая число ДТП. Однако он отметил, что такая мера не избавит от привычки к употреблению алкоголя.

"Это опасное состояние. Если водитель привык нарушать правила дорожного движения, то горбатого лопатой не исправишь," — подчеркнул он.

Тем не менее, как подчеркнул эксперт, конфискация транспортного средства — это не единственная мера. Остается главным вопрос, как эта мера будет реализована.

"У нас, помимо личных автомобилей, есть транспортные средства, которые являются совместной собственностью, например, супругов. Есть арендованные и прокатные автомобили. Непонятно, как это будет действовать в случае с иностранными гражданами за рулем, которые часто работают в такси," — отметил Сажин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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