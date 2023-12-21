Автоэксперт Хайцеэр нашел способ запуска двигателя в любой мороз

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Для успешного запуска автомобиля в сильные морозы следует проявить терпение и не торопиться поворачивать ключ, утверждает вице-президент Национального союза автомобилистов, Ян Хайцеэр. Важность соблюдения данного правила, независимо от типа двигателя (бензинового или дизельного), была подчеркнута им в интервью телеканалу "360".

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Необходимо повернуть ключ, дать возможность импульсу, направляющемуся на запуск двигателя, пройти — буквально несколько секунд — а затем повернуть ключ дальше. В случае очень сильного мороза также рекомендуется оживить систему и аккумулятор, например, миганием фар. То есть восстановить работу системы и только потом начинать запуск", — пояснил Хайцеэр.

Эксперт подчеркнул, что при возникновении проблем с запуском автомобиля не следует принудительно разряжать аккумуляторы, так как это может свидетельствовать о наличии неисправности. По его мнению, исправный автомобиль должен запускаться при любых холодах.

Хайцеэр также предложил вариант с установкой дополнительных обогревателей или использованием электрического подогрева. Однако он отметил, что использование одеял для двигателя нецелесообразно, поскольку это может привести к возгоранию.

Автоэксперт подчеркнул, что такие меры, как заслонки перед радиатором, применяемые в условиях экстремально холодного севера, также нецелесообразны в средних климатических условиях, где температуры меняются от тепла к холоду.