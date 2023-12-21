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Автоэксперт Зиновьев назвал лучшую бюджетную иномарку на вторичном рынке

2:38
Авто

Существуют ли на вторичном рынке России зарубежные автомобили в ценовом диапазоне от 500 000 до 600 000 рублей, которые не подвержены коррозии, не разваливаются «на части» и не ломаются? Эксперт Сергей Зиновьев предоставляет несколько вариантов, включая компактный автомобиль Hyundai Getz. До 2010 года Hyundai Getz, представленный на российском рынке, проявил себя удивительно надежным, несмотря на распространенные предрассудки относительно долговечности "маленьких" автомобилей. Это особенно касается кузова, что является важным аспектом для потенциальных владельцев.

Автоэксперт Зиновьев назвал лучшую бюджетную иномарку на вторичном рынке
Фото: openverse "20130821 hyundai tucson ix 01" by Chu is licensed under CC BY-SA 3.0.

По словам половины продавцов подержанных автомобилей, Hyundai Getz можно приобрести начиная с 600 000 рублей, а за 500 000 рублей можно найти автомобиль с пробегом 150 000-180 000 км. Зиновьев утверждает, что все основные узлы автомобиля просты и надежны: проблема недолговечности механической коробки передач была решена после смены модели в 2005 году, и теперь она может служить до 200 000 км. Новейшая четырехступенчатая автоматическая коробка передач A4AF3, разработанная совместно с Mitsubishi, способна прослужить до 250 000 км, сообщает "Про кроссоверы".

Более слабые версии двигателя 1.1 (66 л.с.) следует избегать из-за его трехцилиндровой природы, склонности к перегреву, быстрого износа дроссельной заслонки и необходимости регулярного тюнинга. Двигатели 1.4 (97 л.с.) и 1.6 (105 л.с.) оснащены гидрокомпенсатором, что делает их более надежными. Все двигатели рассчитаны на использование бензина АИ-92, а блок изготовлен из чугуна для удобства ремонта. Расход масла значительно увеличивается примерно после 200 000 км, но ресурс составляет более 350 000 км.

Подвеска Getz достаточно прочная, и проблемы с ней не возникают до 100 000 км, если только автомобиль не эксплуатируется в условиях бездорожья. Рулевой механизм также проявляет высокую надежность. Однако следует учитывать отсутствие вместительного багажника и ограниченный ресурс тормозной системы.
 
 
 

 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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